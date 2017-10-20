Ереван, 21 октября, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Армения планирует получать газ в обмен на товары своих предприятий, заявил на пресс-конференции 20 октября министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян. Речь идёт о своповых поставках туркменского газа в Армению из Ирана.

Выплата долга

Такая схема поставок газа уже не раз упоминалась в пресс-релизах, рассказывающих о встречах должностных лиц Армении и Ирана, но впервые была представлена конкретная схема, над которой сейчас работают стороны.

По словам армянского министра, этот проект родился в результате долгового спора между Ашхабадом и Тегераном. После введения санкций против Ирана в 2012 году эта страна не выплатила Туркмении долг за ранее поставленный природный газ на сумму порядка $2 млрд. По инициативе премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Армения готова участвовать в разрешении данного спора путем дисконтного выкупа долга.

Речь идет о том, что Армения будет поставлять продукцию своих предприятий в Туркмению, а Иран — газ в Армению. Это предложение, по словам министра, принято и Ашхабадом, и Тегераном. В ближайшее время ожидается первая трехсторонняя встреча на уровне экспертов, которая пройдет в Туркменистане. В настоящее время уточняются сроки проведения встречи, подчеркнул Манукян.

Впервые о трёхстороннем сотрудничестве между Арменией, Ираном и Туркменией на официальном уровне было обвялено 9 января 2017 г., когда премьер Армении Карен Карапетян провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Армении Сейедом Каземом Саджади и чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Армении Мухаммедниязом Машаловым. Согласно пресс-службе правительства Армении, в ходе встречи в частности были обсуждены возможности и перспективы трехстороннего сотрудничества в энергетической сфере, а также была достигнута договоренность о формировании совместной рабочей группы и относительно предметного обсуждения конкретных программ.

После этого тема трёхстороннего сотрудничества вышла на высший уровень, когда по итогам встречи президентов Армении и Ирана в Тегеране 7 августа 2017 г. пресс-служба президента Армении поведала, что во время переговоров «была подчёркнута важность развития сотрудничества в трёхстороннем формате Иран-Армения-Туркменистан». Правда тогда не уточнялось о каком именно сотрудничестве разговаривали Серж Саргсян и Хасан Рухани.

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