Ереван, 20 октября, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Армения не покупает иранский газ, так как он стоит дороже, чем российский. Об этом заявил на пресс-конференции 20 октября министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян.

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«Иран не предлагает Армении более дешевый газ, чем Россия, поэтому Армения не покупает иранский газ», — сказал министр.

Он уточнил, что иранская сторона не предлагает газа выгоднее, чем поставляет по схеме газ в обмен на электричество.

По этой схеме Армения получает от Ирана газ для Ереванской ТЭЦ, получает из него 4 кВт. ч электричества, из которых 3 отдаёт Ирану, остальное поступает в энергосистему Армении.

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Манукян напомнил, что недавно в Иране побывал премьер-министр Армении Карен Карапетян, по приглашению первого вице-президента Ирана Эсхага Джазангири. В рамках визита Манукян встретился с министром нефтяной промышленности Ирана Бижаном Зангане (два министра — сопредседатели армяно-иранской межправительственной комиссии). Коллеги обсудили новые возможные поставки газа.

«Сошлись на том, что дешевле, чем сейчас (в пересчёте киловатт на деньги) Иран газа поставлять не может. Нынешняя схема с Ираном — самая эффективная из возможных. И скоро она заполнит армяно-иранский газопровод полностью», — заметил Манукян.

Он пояснил: через 2 года будет готова 3-я высоковольтная линия электропередачи Армения — Иран, на 400 кВт. С её помощью Армения сможет превращать в электричество больше иранского газа — настолько, что нынешний 700-миллиметровый трубопровод заполнится полностью.

«Если нам предложат более выгодные условия газа не для ТЭЦ, а для всего рынка, то мы готовы их рассмотреть. Но тогда придётся сократить бартер. Иначе, как я сказал, в трубе просто не хватит места», — добавил он.

Если же сравнивать иранский газ с российским, который снабжает весь остальной рынок Армении, то российский остаётся выгоднее, если брать в расчёт и цену, и теплотворность. У российского газа она, как правило, оказывается выше, добавил министр.

В настоящий момент Армения покупает российский газ на границе по цене 150 долларов за 1000 кубометров. Для социально необеспеченных семей в случае потребления до 600 кубометров газа цена 1 кубометра составляет 100 драмов. В случае ежемесячного потребления до 10 тысяч кубометров газа цена составляет 139 драмов. Для тех, кто потребляет в месяц 10 тысяч и более кубометров газа, цена составляет 115,5 драмов.