Москва, 21 октября, 2017, 01:50 — ИА Регнум. Изъятая в Эстонии органами опеки восьмилетняя девочка возвращена родителям и едет в Россию, 21 октября сообщили в пресс-службе члена Совфеда Елены Мизулиной.

Elenamizulina.ru Депутат Государственной думы РФ Елена Мизулина

Комментируя благополучный исход сражения за ребенка, Мизулина сказала:

«Семья российских граждан, проживающих в Эстонии, у которой летом этого года эстонские органы опеки изъяли дочь, обратилась с просьбой о помощи. В начале недели я направила официальный запрос министру иностранных дел России. Я рада, что все завершилось благополучно, и ребёнок наконец-то с любимыми родителями!»

Мизулина отметила, что главное сделано, и теперь Изабелле и ее семье предстоит устраивать свою жизнь в России. Она подчеркнула, что мама и отец ребенка «очень мужественно прошли через это испытание».

Напомним, Изабелла, проживавшая в Эстонии с родителями, была изъята опекой в июле 2017 года. Эстонские ювеналы наказали девочку и ее родителей «за старые обои» в их квартире в Таллине. Это был повод, а причиной стали планы вернуться в Россию.

13 октября в пресс-службе Мизулиной сообщили, что к ней поступило обращение от семьи Изабеллы.

«Семья российских граждан, проживающих в Эстонии, у которой летом этого года эстонские органы опеки изъяли дочь, обратилась ко мне с просьбой о помощи», — заявила она.

Российский сенатор направила соответствующее обращение в МИД РФ.

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