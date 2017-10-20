Афины , 21 октября, 2017, 01:49 — ИА Регнум. Вопрос с официальным наименованием Македонии стал одним из центральных в ходе переговоров премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с посетившим Афины вице-президентом США Майклом Пенсом, сообщили 20 октября греческие СМИ.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Как заявили журналистам в офисе премьер-министра, Алексис Ципрас «чётко дал понять, что соседней стране (Македонии — ИА REGNUM ) необходимо предпринять конкретные шаги для того, чтобы продвинуться вперёд и стать членом НАТО». Греческий премьер также выразил мнение, что Соединённые Штаты «могут сыграть важную роль в том, чтобы Македония предприняла шаги в направлении урегулирования спора вокруг названия».

При этом, как сообщается, обе стороны «подтвердили свою поддержку евроатлантическому пути Македонии и её народу».

Ранее на неделе греческая газета «Катимерини» в своём аналитическом материале указала, что предстоящий период с ноября по февраль следующего года может стать ключевым в активизации переговорного процесса между Афинами и Скопье, и в ближайшие месяцы можно ожидать прогресса в вопросе с названием бывшей югославской республики.

Аналитики ожидают ускорения переговорного процесса в связи с убедительной победой Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), возглавляемого премьер-министром Зораном Заевым, на первых после его прихода к власти муниципальных выборах в стране. Вопреки ожиданиям, что результатом выборов станет определённый баланс сил, кандидаты от СДСМ одержали победу в 37 муниципалитетах, тогда как представители партии ВМРО-ДПМНЕ бывшего премьер-министра Николы Груевского — всего лишь в трёх.

И Зоран Заев, и министр иностранных дел Македонии Никола Димитров уже неоднократно выступили с заявлениями о том, что готовы и на реформы, и на смену названия страны ради того, чтобы начать переговоры о вступлении в НАТО и Европейский союз. Теперь же, как отмечает греческая газета, Афины ждут от Скопье за этими заявлениями последуют практические шаги.

Напомним, спор между Македонией и Грецией относительно официального наименования бывшей югославской республики, который остаётся неурегулированным уже более четверти века, служит препятствием для вступления Македонии в ЕС и НАТО.

Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

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