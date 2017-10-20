Слезами не поможешь: виновница ДТП в Харькове расплакалась после вердикта
Харьков, Украина, 21 октября, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Решение суда Харькова о заключении под стражу Алены Зайцевой, виновницы ДТП в центре города, в ходе которого погибли пять и травмированы шесть человек, вызвало слезы у подследственной, сообщает УНИАН.
Уточняется, что она выслушала решение суда, сохраняя выдержку, но сразу после приговора — заплакала. От комментариев харьковчанка отказалась.
Напомним, поведение Зайцевой на дороге стало причиной гибели 18 октября пяти человек. Шестеро попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Зайцева сбила пешеходов, участвуя в гонках по улицам Харькова на автомобиле Lexus. Ее машина на большой скорости врезалась в Volkswagen Tuareg. Выброшенный на тротуар Lexus задавил людей.
Лабораторный анализ показал, что Зайцева находилась на момент ДТП в состоянии наркотического опьянения. 20 октября суд избрал в отношении харьковчанки меру пресечения в виде домашнего ареста — до 16 декабря 2017 года.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Михаил Добкин написал в соцсети, что соучастников ДТП может быть сотрудник украинской службы безопасности.