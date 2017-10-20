Берлин, 20 октября, 2017, 23:23 — ИА Регнум. 29 октября между командами «Шальке» и «Майнц» был разыгран матч в рамках 9-го тура Бундеслиги. Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Schalke04.de «Шальке» vs «Майнц» — 2:0

На 13-й минуте хавбэк сборной Германии Леон Горетцка открыл счет, перебросив вратаря — 1:0.

На 74-й минуте австрийский форвард Гвидо Буршталлер удвоил преимущество в счете — 2:0.

Статистика матча («Шальке-04"/"Майнц-05»)

Удары 13/5

Удары в створ 5/2

Владение 59%/41%

Фолы 15/14

На данный момент «Шальке» поднялся на 4-ю строчку, набрав 16 очков. «Майнц» остался на 11-й позиции с 10 очками.

Составы на матч:

«Шальке»: Ферманн, Стамбули, Керер, Мейер, Налдо, Горетцка, Калиджури, Очипка, Арит, Ди Санто, Буршталлер.

«Майнц»: Адлер, Балогун, Диалло, Белл, Донати, Латца, Озтунали, Бросински, Гбамен, Де Бласис, Муто.

Главный арбитр матча: Стенхаус.

Предупреждения: Налдо — 22, Коке — 90+1, Калиджури — 90+2.

Голы: Горетцка 13 — 1:0, Бургшталлер 74 — 2:0.