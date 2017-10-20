«Шальке-04» уверенно обыграл «Майнц-05»
Берлин, 20 октября, 2017, 23:23 — ИА Регнум. 29 октября между командами «Шальке» и «Майнц» был разыгран матч в рамках 9-го тура Бундеслиги. Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
На 13-й минуте хавбэк сборной Германии Леон Горетцка открыл счет, перебросив вратаря — 1:0.
На 74-й минуте австрийский форвард Гвидо Буршталлер удвоил преимущество в счете — 2:0.
Статистика матча («Шальке-04"/"Майнц-05»)
Удары 13/5
Удары в створ 5/2
Владение 59%/41%
Фолы 15/14
На данный момент «Шальке» поднялся на 4-ю строчку, набрав 16 очков. «Майнц» остался на 11-й позиции с 10 очками.
Составы на матч:
«Шальке»: Ферманн, Стамбули, Керер, Мейер, Налдо, Горетцка, Калиджури, Очипка, Арит, Ди Санто, Буршталлер.
«Майнц»: Адлер, Балогун, Диалло, Белл, Донати, Латца, Озтунали, Бросински, Гбамен, Де Бласис, Муто.
Главный арбитр матча: Стенхаус.
Предупреждения: Налдо — 22, Коке — 90+1, Калиджури — 90+2.
Голы: Горетцка 13 — 1:0, Бургшталлер 74 — 2:0.