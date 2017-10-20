Харьков, Украина, 20 октября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Одним из участников аварии в центре Харькова, унёсшей жизни пяти человек, может быть сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом 20 октября сообщил депутат Верховной рады Михаил Добкин в своём микроблоге в Twitter.

«По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем «Туарега» сидел действующий сотрудник СБУ», — написал депутат.

Ранее, напомним, в СМИ сообщалось, что водителем автомобиля Volkswagen Tuareg, c которым столкнулся Lexus, управлявшийся 20-летней девушкой, находился бизнесмен Геннадий Дронов, занимающийся розничной торговлей и сдачей недвижимости в аренду.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 октября на улице Сумской в Харькове автомобиль Lexus, проскочив на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего его отбросило на тротуар, где находились люди.

В результате аварии погибли пять человек, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

В ходе расследования было установлено, что ДТП произошло в ходе уличной гонки. В крови 20-летней обвиняемой Алёны Зайцевой в ходе медицинского обследования были обнаружены производные опия.

Следователи установили, что Lexus, за рулём которого находилась девушка, принадлежал её отцу. Сама же она ранее неоднократно привлекалась к штрафам за нарушение правил дорожного движения.