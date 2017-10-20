Лобня, Московская область, 20 октября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Следственные органы разрабатывают две основные версии смерти известного российского актёра Дмитрия Марьянова. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России.

Цитата из к/ф «Мираж». Реж. Тигран Кеосаян. 2008. Россия Ловец (Дмитрий Марьянов)

По версии следствия, Марьянов мог умереть либо из-за того, что к нему несвоевременно прибыла карета «скорой помощи», либо в реабилитационном центре «Феникс», куда был доставлен актёр, ему оказала медицинские услуги ненадлежащего качества.

В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже допрошен ряд свидетелей, изъята документация, связанная с вызовом актеру Марьянову скорой помощи, в том числе записи разговора службы 112 и скорой помощи.

В клинике «Феникс» произведён обыск, в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьянова в указанном центре.

Напомним, 47-летний актёр Дмитрий Марьянов скончался в Лобне вечером 15 октября. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

По словам друзей Марьянова, актёр потерял сознание на даче, однако медики отказались оперативно оказать ему медицинскую помощь. После этого друзья решили доставить Марьянова в больницу самостоятельно, однако врачи оказались бессильны.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».