Москва, 20 октября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. В главном здании Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова вечером 20 октября проведена эвакуация. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Причиной эвакуации в главном здании МГУ стало письмо ректору с угрозой. Занятия были прекращены, все отпущены по домам и общежитиям», — сообщил собеседник агентства.

Об угрозе какого характера идёт речь, источник не сообщил.

По информации ТАСС, из здания университета на Воробьёвых горах были эвакуированы в общей сложности около двух тысяч человек.

Агентство сообщает, что территорию здания в настоящее время проверяют полицейские и кинологи на предмет возможного наличия взрывных устройств.

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