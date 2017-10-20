Главное здание МГУ эвакуировали из-за письма с угрозой ректору
Москва, 20 октября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. В главном здании Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова вечером 20 октября проведена эвакуация. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Причиной эвакуации в главном здании МГУ стало письмо ректору с угрозой. Занятия были прекращены, все отпущены по домам и общежитиям», — сообщил собеседник агентства.
Об угрозе какого характера идёт речь, источник не сообщил.
По информации ТАСС, из здания университета на Воробьёвых горах были эвакуированы в общей сложности около двух тысяч человек.
Агентство сообщает, что территорию здания в настоящее время проверяют полицейские и кинологи на предмет возможного наличия взрывных устройств.
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