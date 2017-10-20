Кабул, 20 октября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Число жертв двойной атаки террористов-смертников на мечети Афганистана достигло 63 человек, 20 октября сообщает Associated Press.

Террористы напали на шиитскую мечеть в Кабуле и суннитскую мечеть, расположенную в районе Ду-Лайна в западной провинции Гур.

В результате взрыва в западном районе Кабула Дашт-и-Барчи погибли по меньшей мере 30 человек, еще 45 человек получили ранения, заявил представитель МВД Афганистана генерал-майор Алимаст Моманд.

Жертвами взрыва в суннитской мечети в западной провинции Гур стали по меньшей мере 33 человека, включая высокопоставленного военачальника, который, по-видимому, был объектом нападения, заявил представитель провинциальной полиции Мохаммад Икбал Низами.

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил с заявлением, в котором осудил оба нападения, добавив, что силы безопасности страны активизируют деятельность по «ликвидации террористов, которые угрожают гражданам Афганистана всех религий и племён».

Напомним, ответственность за нападения в Кабуле и провинции Гур взяли на себя боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).