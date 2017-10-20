Вашингтон, 20 октября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Число американских дипломатов, пострадавших в результате предполагаемых «акустических атак"на Кубе, возросло до 24 четырёх человек. Об этом заявила на брифинге 20 октября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Гавана

По её словам, американские медики в настоящее время продолжают осмотр всех сотрудников посольства, в связи с чем «нельзя исключать выявления новых случаев по мере проведения обследований».

При этом представитель Госдепартамента уточнила, что последняя подтвержденная медиками атака на сотрудников посольства в Гаване произошла в конце августа.

Напомним, в конце сентября Госдепартамент США принял решение сократить персонал американского посольства на Кубе на 60% и оставить в Гаване только ключевых сотрудников дипведомства. Кроме этого, Вашингтон на неопределённый срок прекратил выдачу виз на Кубе.

В МИД Кубы назвали данное решение США «поспешным», заявив, что оно нанесёт вред как двусторонним отношениям.

В конце августа в Госдепартаменте заявили, что американские дипломаты на Кубе могли подвергнуться воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них серьёзные проблемы со здоровьем. На тот момент речь шла о 16 пострадавших.