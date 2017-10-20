Кабул, 20 октября, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Общее количество людей, погибших в результате двух взрывов в Афганистане возросло до 59, сообщает 20 октября агентство AFP.

lee94josh Молитва

По сообщениям местных СМИ, взрывами было также ранено несколько десятков человек, поэтому список погибших может увеличиться.

В обоих случаях, в западной части Кабула и в провинции Гур, террористы-смертники подорвали себя в мечети, находясь среди молящихся.

Ранее сообщалось, что среди погибших много детей и женщин. По предварительным данным число жертв терактов оценивалось в пределах от 10 до 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за самоподрывы смертников внутри мечетей в западном районе Кабула и в районе Ду-Лайна в афганской провинции Гур 20 октября взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).