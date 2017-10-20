Сургут, Югра, 20 октября, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Сургутский городской суд продлил арест владельца «Общественного телевидения Югры» Эдуарда Ш. до 19 ноября 2017 года. Об этом сообщил СМИ адвокат медиа-менеджера.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Следствие по делу о распространении порнографии и клеветы продолжается. Также Эдуард Ш. подозревается в вымогательстве и принуждению к сделке. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски в редакции «Общественного телевидения Югры» и в квартирах тележурналистов прошли 12 февраля. Была изъята оргтехника, телефоны, даже банковские карты сотрудников редакции. Как пояснял Эдуард Ш. до ареста, полиция искала записи оргии с участием известных лиц ХМАО, опубликованном на портале «Чиновник.ру» к «ОТВ-Югра» никакого отношения не имеющего.

Владельца «ОТВ-Югра» арестовали в апреле. С тех пор ему продлевали срок заключения. Он и его защитник заявляют о заказном характере дела: мести за критические материалы.

По информации источников Znak.com, уголовное дело Эдуарда Ш. может быть передано из Югры в четвертое СУ СКР по УрФО. Якобы во время визита в Сургут председатель СКР Александр Бастрыкин заявил о том, что в деле владельца «ОТВ-Югра» фигурируют муниципальные и региональные чиновники, а также высокопоставленные силовики.

Что касается заказного характера дела, то в правительстве ХМАО отрицают покушение на свободу слова, предпочитая делать выводы правоохранительным органам.