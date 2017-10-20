Ненецкий АО, 12 ноября, 2007, 12:31 — ИА Регнум. Около 350 тыс. рублей выделено из бюджета Заполярного района Ненецкого АО на приобретение одежды и обуви для детей кочующих оленеводов в 2007 году. Помощь адресована для детей дошкольного возраста.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации муниципального района "Заполярный район" Ольга Крылова, в сентябре 2007 года в Управление образования района поступили два ходатайства от директоров школ села Несь и поселка Каратайка. "Руководители муниципальных учреждений Заполярного района просили помочь с приобретением одежды для детей дошкольного возраста, родители которых ведут кочевой образ жизни и не всегда имеют возможность собрать детей в школу. В письмах упоминались дети из общин "Ямб-То" (кочует в северо-восточной части округа) и "Канин" (на западе округа). Директора школ представили списки на 54 ребенка. В ответ на эту просьбу администрация Заполярного района приняла решение выделить средства за счет муниципальной целевой программы "Развитие образования муниципального района "Заполярный район" на 2007-2010 годы". В скором времени будут объявлен запрос котировок на закупку и поставку повседневной и верхней одежды, обуви, спортивных костюмов и спортивной обуви", - сказала Ольга Крылова.