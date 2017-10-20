Хельсинки, 20 октября, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В Финляндии противодействовать гибридным угрозам будет новый посол при министерстве иностранных дел, сообщил 19 октября глава финского дипломатического ведомства Тимо Сойни.

Финляндия

Выступая на заседании ассоциации вооруженных сил Финляндии, глава финского МИД сообщил, что укрепление стабильности в регионе Балтийского моря и раньше было приоритетом ведомства. По словам Сойни, сегодня дипломаты в повседневном режиме выполняют работу по выявлению и реагированию на гибридные угрозы, как в области связи, так и в политике безопасности. Однако на новом этапе министерству потребовалось усилить работу по данному направлению.

«Я решил создать миссию посла по гибридным угрозам в министерстве иностранных дел, с тем, чтобы более подробно рассмотреть это явление. Необходимо будет усилить сотрудничество с гибридным центром (Европейский центр по противодействию гибридным угрозам — прим. ИА REGNUM ) и другими министерствами», — сказал Сойни.

Читайте также: Украина поделится с Финляндией опытом «гибридной войны» против России

В своем выступлении он отметил, что не исключает сотрудничества по вопросам кибербезопасности с представителями России — такое сотрудничество может быть налажено по линии Европейского центра по противодействию гибридным угрозам.

Отметим, указанный центр был открыт в октябре в Финляндии при участии заместителя НАТО Арндта Фрейтага фон Лорингхофена. На церемонии открытия он заявил, что Россия входит в число стран, за которой ведется наблюдение. При этом в работе центра принимают участие США, Франция, Великобритания, Польша, Германия и Норвегия.