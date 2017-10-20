* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, 20 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Освобождение сирийского города Ракка от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является «важным шагом» для уничтожения данной террористической организации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 20 октября сообщает агентство KUNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент Франции отметил, что многие террористические операции на Ближнем Востоке, в ЕС и во всём мире планировались и управлялись из Ракки.

Тем не менее, борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не закончена, добавил Макрон.

В преддверии новых мирных переговоров по Сирии в Женеве президент Франции также настоятельно призвал к возобновлению усилий по поиску мирного урегулирования этого конфликта.

«Сирия должна наконец найти выход и завершить гражданскую войну… Согласованное политическое решение необходимо как никогда прежде», — заявил Макрон.

Напомним, ранее в Центральном командовании ВС США подтвердили информацию о том, что поддерживаемые западной коалицией Сирийские демократические силы (СДС) завершили операцию по освобождению города Ракки, которая началась в июне 2017 года.