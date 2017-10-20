Пхеньян, 20 октября, 2017, 20:36 — ИА Регнум. В Северной Корее всё сильнее убеждены в необходимости расширения своей ракетно-ядерной программы и страна продолжит ракетные испытания и разработку ядерных боеголовок для гарантии эффективной обороны от США, заявил 20 октября журналистам представитель МИД КНДР Нам Хек Зен.

(сс) stephan КНДР

«КНДР снова и снова убеждается в правильности выбора пути, направленного на создание ядерного оружия. И мы нарастим свои планы проведения испытаний, чтобы нейтрализовать ядерную угрозу со стороны США», — заявил северокорейский дипломат.

Представитель МИД КНДР добавил, что все эти действия направлены лишь на оборону страны и Северная Корея не выступает против главных принципов международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в КНДР было заявлено об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для установки на межконтинентальные баллистические ракеты.

В данный момент непосредственно у границ КНДР проходят широкомасштабные военные учения с участием сухопутных и военно-морских сил Южной Кореи и США.