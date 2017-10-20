Мадрид, 20 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Власти Испании договорилось с оппозиционной рабочей социалистической партией о проведении досрочных выборов в парламент Каталонии в январе 2018 года, заявила 20 октября председатель партии Кармен Кальво в интервью испанскому государственному телевидению TVE.

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В другом телевизионном интервью телеканалу «Cuatro» она сказала:

«С самого начала достигнута договоренность по двум вопросам: статья 155 не имеет карательных намерений, она служит восстановлению законности и, естественно, дает каталонцам право голоса на выборах».

Досрочные выборы станут одной из мер в рамках 155 статьи конституции Испании, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономного сообщества.

Испанское издание El Pais отмечает, что премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался подтвердить эту информацию и сказал, что все меры буду объявлены завтра, 21 октября.

Пресс-секретарь центрального правительства Испании Мендес де Виго также отказался подтвердить соглашение с социалистами, хотя и не отрицал его.

«Рано говорить о дате выборов, хотя, в конце концов, как только законность будет восстановлена, должны быть назначены выборы», — сказал Мендес де Виго.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года МарианоРахой заявил, что с 21 октября Мадрид начнет процедуру приостановки самоуправления Каталонии и введет прямое управление. Кабинет министров Испании намерен ввести действие 155 статьи конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии.