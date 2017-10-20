Астана, 20 октября, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Теневой оборот добываемых углеводородов приводит к существенным потерям доходов бюджета Казахстана, а борьба с хищениями нефти и газа является вопросом национальной безопасности, передает 20 октября интернет-газета «Zona» со ссылкой на акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева.

Нефть

Он пояснил, что воровство в нефтегазодобывающей отрасли и транспортировке углеводородов приводит не только к бюджетным потерям, но и увеличивает отток денежных средств из Казахстана, снижает уровень жизни населения, ухудшает инвестиционный климат республики.

«Все это вкупе ставит под угрозу выполнение государственных и правительственных программ. Всего на сегодня в производстве ДВД находятся 17 уголовных дел, связанных с хищением нефти и ее незаконной реализации», — сообщил глава региона.

По его словам, нелегальный сбыт нефти является источником финансирования деятельности организованных преступных групп, в том числе религиозных радикальных группировок. При этом в незаконных сделках участвуют работники нефтегазовых компаний, которые не обеспечивают надлежащую консервацию скважин, а охранные структуры не пресекают незаконные врезки в нефтепроводы. Сапарбаев также сообщил, что после выявленных в 2014—2016 гг. хищений более 8 тыс. тонн нефти были осуждены члены организованной преступной группы.

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На 2017 в Актюбинской области работают 29 недропользователей и в этой сфере трудоустроено 15 тыс. человек. Планируется, что объем добычи по итогам года составит 5,9 млн тонн нефти и 6,5 млрд куб. м газа. Несмотря на снижение стоимости нефти, продажа углеводородов остается основным драйвером экономики Казахстана.