Лобня, Московская область, 20 октября, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Следственный комитет рассматривает две основные версии смерти актёра Дмитрия Марьянова. Об этом 20 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ведомства по Московской области.

Следственный комитет Российской Федерации

«Рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актёру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», — сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъята документация, связанная с вызовом актёру скорой помощи, в том числе записи разговоров сотрудников экстренной службы 112 и скорой помощи.

Кроме этого, был произведён обыск в реабилитационной клинике «Феникс», в ходе которого были изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании в этом центре Дмитрия Марьянова.

Как сообщало ИА REGNUM, 47-летний актёр Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в подмосковной Лобне. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Друзья Марьянова рассказали, что актёр потерял сознание на даче, однако медики отказались оперативно оказать ему медицинскую помощь. После этого они решили доставить Марьянова в больницу самостоятельно, однако врачи оказались бессильны.

Министерство здравоохранения Московской области по итогам проведённой служебной проверки сообщило, что все вызовы обрабатывались операторами «Системы-112» в соответствии с регламентом и нарушений выявлено не было.

Тем временем Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».