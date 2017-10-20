Чебоксары, 20 октября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Удивительным получился в Чувашии открытый форум прокуратуры республики по охране прав детей. Модератору — работающему четыре месяца прокурору Василию Пословскому — удалось вызвать чиновников на такое пронзительное откровение, что, видимо, стало откровением и для него самого. Но и сам прокурор с лёгкостью выдавал на-гора такие цитаты и ставил вопросы таким образом, что не остался равнодушным даже самый печальный член чувашского правительства — премьер Иван Моторин. Наибольшие акценты сместились в сторону образования и родительского (во всех смыслах) воспитания. Эти темы задели каждого лично, поэтому должностные лица говорили чаще как родители: прокурор рассказал, как дети «счепушили», министр образования говорил о «выращивании детей», детский омбудсмен загадывала загадки про «четыре четырки, две растопырки» и в порыве откровения призналась, за что в отношении неё могут «принять меры». Словом, форум получился настолько неформальным и демократичным, что участники расходились под впечатлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chuvprok.gov.ru Форум по вопросам детства в Чувашии

Начинался форум по-чиновничьи степенно. Протокольно выступивший премьер Иван Моторин (он же возглавляет и правительственную комиссию по делам несовершеннолетних) заученно говорил о трёхмиллиардной бюджетной поддержке семей и детей, о росте числа многодетных семей за шесть лет на 39%, увеличении рождаемости, снижении подростковой преступности. Но на «фоне этой положительной» выделяется «тревожная тенденция» — рост на 67% к уровню января-сентября 2016 года числа преступлений против детей.

«Здесь необходимо сделать выводы всем, кто занимается защитой детей», — со вздохом добавил премьер.

Chuvprok.gov.ru Елена Сапаркина загадывает загадку

Затем выступили двое работников прокуратуры, приведя цифры, примеры, выводы. В числе основных проблем в сфере детства, которые «сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения», были названы недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения защиты прав детей, распространенность жестокого обращения с детьми, низкая профилактическая работа. Всего органами прокуратуры ежегодно выявляется около 9 тыс. нарушений в данной сфере. Из них значительную часть составляют нарушения в сфере образования. Есть и вопиющие случаи: в июне в Чебоксарах из детского сада, оставшись без присмотра, «сбежали» двое трёхлетних воспитанников — к счастью, их нашли через час в парке живыми и здоровыми. В Козловском районе детей развозил на школьном автобусе пьяный водитель, в Чебоксарском районе в детский лагерь проник педофил, в Аликовском районе сироте предоставили жильё без тепла, света, газа, водоснабжения и окон. Трагедией обернулся случай на стройке в Чебоксарах, где подросток был допущен к работам на высоте без средств индивидуальной защиты.

«Следует также уделить самое серьёзное внимание возросшей политической активности молодёжи, не желающей оставаться в стороне от решения общественных проблем. Эта активность должна быть направлена в конституционное, правовое русло. В этой связи представляется необходимым включить в такую работу молодёжные объединения и общественные организации, которые будут действовать путём побуждения детей к позитивному, демонстрации образцов жизненной успешности, интересных форма досуга, занятий физкультурой и спортом», — резюмировал начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Чувашии Сергей Павлов.

Василий Пословский отметил, для решения проблемы «должны прикинуть, какие причины» привели к таким ситуациям и «тревожной тенденции». Сами подростки стали реже идти на преступления, но чаще — в «группах со взрослыми», которые вовлекают их в криминальный мир, также выросло число грабежей и краж. И это в том числе может говорить о том, что за «ними догляд очень плохой» в полиции, где на учёте в ОДН состоят более 1100 несовершеннолетних. Вслух развивая мысль, прокурор пытался разобраться, «положительно ли влияет постановка на учёт» на поведение трудного подростка, отношение к нему со стороны других:

«А то могут смотреть, как на прокажённого. Или вторая сторона медали — как на какого-то «героя» в кавычках, который не поймёшь что счепушил, а его так возвеличили».

Переходя от слов к практике, прокурор достал свой айпад и продемонстрировал интернет-публикацию с фотографией о том, что в Чебоксарах «спустя четверо суток после пропажи нашёлся» некий молодой парень. И назвал его фамилию.

«Кто из молодёжи знает этого горе-героя? Не знаете? И хорошо. В этом плане, помните, как Владимир Владимирович Путин сказал, когда его про интернет спросили — а вы туда поменьше заглядывайте, вас дурному научат. Произношение не такое, но смысл слов примерно такой. Фотографию для чего поставили? Какова смысловая нагрузка? Для чего возвеличивать? Не захотят ли подобное сделать другие?.. Вот этого парня, который ушёл из дома, не заблудившись в лесу из-за того, что он грибы собирал, чтобы что-то перекусить и Божью волю осуществить, пропитать себя, безнадёжного. А скорее всего, из-за другого ушёл», — комментировал и сыпал вопросами Василий Пословский.

Вопросы оставались открытыми. Затем попытался выступить министр образования Юрий Исаев, заявивший, что в регионе «выстроили системную работу по выращиванию наших детей и подготовке наших детей к лучшей взрослой жизни». Но тут выяснилось, что у присутствующих накопилось много вопросов к нынешней системе образования и обучения. Задал тон прокурор, высказав мнение, что раньше «училось проще» и вспомнив песню первоклассника в исполнении Пугачевой:

«Сейчас так заумно преподадут, что даже люди с высшим образованием не знают, как ответить».

И рассказал историю из личного опыта, когда волею случая помог одному из школьников решить задачу.

«Я упрощенно решил, отдаю школьнику. Ответ правильный, но преподаватель говорит, что нет, здесь не применено «те-то, те-то, те-то». А зачем применять, когда решение было гораздо проще осуществлено, в тех формах обучения?» — недоумевает прокурор, высказав мнение, что из старой системы обучения нужно взять лучшее, в том числе с точки зрения педагогического воспитания:

«Не только родители (должны заниматься воспитанием). Систему обучения тоже нужно совершенствовать, а в определённой степени, может, даже чуть упрощать. Ни к чему знать некоторые такие особенности, которые не пригодятся».

В качестве примера такого «упрощенного» подхода он привел Екатеринбург, где в одном из музеев используют интерактивные доски для изучения истории России:

«Трёхлетний мальчик стоит, шурует, нажимает кнопки, а там то одна картинка, то другая, то третья. К шести годам он, конечно, может знать что-то историческое… Если здесь скажут, что в Чувашии всё так просто обучают — ради Бога, я не против. Но «Газпром» там (в Екатеринбурге) помог это сделать. А у нас что, газпромовской системы нет? Благо не опилками, как в Кировской области в некоторых местах, топим зимой, не щепой».

Министр образования Юрий Исаев будто остолбенел: он то краснел, то бледнел. И эти переходы стали чаще, как только тему подхватила детский омбудсмен Чувашии Елена Сапаркина, предложив «всем отвлечься, развеселиться». Она загадала загадку «из учебника» для первоклассников:

«Четыре четырки, две растопырки, седьмой — вьюн. Кто из взрослых сможет это отгадать? Оказалось, что это корова… Я с такой загадкой на личном опыте столкнулась, когда у меня сын пошёл в школу. Я была в шоке, не отгадала».

«Некоторые задают вопросы такие, на которые очень-очень взрослые, умудрённые жизненным опытом люди не могут ответить», — поддержал прокурор.

Возвращаясь после «перемены» к теме форума, Сапаркина привела два примера, которые «не понятны ни мне, ни окружающим людям»:

«Поступает с МВД информация о том, что отец нанёс побои ребёнку 2014 года рождения. Я пишу в комиссию по делам несовершеннолетних, какая работа с данной семьёй проводилась, что делается. В итоге выясняется, что данная семья с 2011 года в поле зрения, поставлена на учёт только в 2017 году, при этом отец семейства злоупотребляет напитками, применяет насилие в отношении членов семьи. Там есть ещё старшая дочь. Ситуация не меняется. Я пишу следующий запрос — решить вопрос о целесообразности его лишения родительских прав. В итоге мне приходит ответ: на данный момент лишение родительских прав нецелесообразно, так как такой-то спиртные напитки употребляет, официально не работает. Вот казус».

Выяснилось, что «отличилась» администрация Моргаушского района. Василий Пословский отреагировал сразу: Моторина он попросил взять «на заметку» и пообещал «со своей стороны» тоже подключиться.

Из последних «рассматриваемых обращений» — внутрисемейный конфликт в связи с разводом родителей. Суд определил, что 12-летний сын должен жить с отцом, но ребёнок живёт в Москве с матерью и не может сейчас ходить в школу, так как «отец запретил в гимназии, где обучался ребёнок, выдавать документы матери»:

«Имеется акт службы судебных приставов, когда они пытались изъять ребёнка в Москве. Там чётко написано, что ребёнок категорически не хочет ехать. Мать никакого сопротивления не оказывала. Наоборот — уговаривала ребёнка поехать. А ребёнок говорит, что «я лучше на второй год останусь в классе, но к папе не поеду».

«Сейчас я добилась того, чтобы выдали мне копии документов из личного дела. В ближайшее время могу передать материалы, потому что договорённость со школой в Москве уже есть, что ребёнка примут. Но опять возникает вопрос законности такой передачи. Тут уже меры могут быть применены в отношении меня, что я так поступила», — призналась Сапаркина.

«Этого нам ещё не хватало!» — эмоционально отреагировал прокурор на последнюю реплику, уточняя, какие суды и какие решение принимали.

И взял на контроль.

Отметим, что первым публичным решением по итогам форума стала проверка сообщения о том, что на стене одного из многоквартирных домов в Чебоксарах размещена надпись о продаже наркотических средств с указанием номера телефона. Пословский поручил проверить.

«Во исполнение указанного поручения органами внутренних дел организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к сбыту наркотических средств и размещению многоканального номера телефона. Надпись со стены удалена», — говорится в сообщении надзорного ведомства, распространённого сегодня, 20 октября.