Москва, 20 октября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Курс самой популярной криптовалюты биткоин превысил отметку в $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи Bitfinex.

لرن روت Bitcoin

Напомним, совсем недавно, в сентябре 2017-го, биткоин уже обновил свой исторический максимум — курс этой криптовалюты тогда превысил $5 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время российские власти обратили внимание на криптовалюты.

Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты по сути являются финансовыми пирамидами, и «криптомания» очень опасна. По ее словам, Банк России не намерен приравнивать цифровые деньги к иностранным валютам.