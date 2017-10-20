Ташкент, 20 октября, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Сотрудники налоговых органов Узбекистана могут получить заемные средства для первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку, передает 20 октября информационно-правовой портал «Norma» со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров республики.

Павел Беньков. У священного мазара (фрагмент). 1929

В документе указано, что получить ипотеку могут налоговики, которые располагают суммой не менее 25% от стоимости жилья.

«Однако первоначальный взнос может внести и Специальный фонд материальной помощи, социальной защиты, развития налоговых органов и непредвиденных расходов ГНК», — говорится в сообщении.

Для получения льготы сотрудник налогового органа должен подать в специальную комиссию заявление с прикрепленными к нему: справками о доходах и проживающих совместно с ним членов семьи, справку о составе семьи и копию паспорта, копию решения о назначении на должность.

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Рассмотренные в комиссии в течение 10 дней документы передаются в государственный налоговый комитет Узбекистана, где в течение недели будет составлен протокол и принято решение о выдаче средств. Комиссия имеет право отказать в помощи в случае, если обнаружатся ошибки или недостоверные данные, а также в случае недостатка средств у специального фонда.

В случае принятия положительного решения, сотрудник налогового органа подпишет договор займа, а в приложении к нему будет оговорен график погашения займа. Уточняется, что срок погашения выданного займа не может превышать срок погашения кредита.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил запустить электронную очередь в детские сады республики. Она будет внедрена на Едином портале интерактивных государственных услуг.