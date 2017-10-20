Москва, 20 октября, 2017, 19:22 — ИА Регнум. В рамках партпроекта «Единой России» «России важен каждый ребенок» состоится акция «Правовая помощь детям», которая пройдет в 74 регионах. Данная акция будет проходить до конца ноября 2017 года. Об этом заявила координатор партпроекта «России важен каждый ребенок» Надежда Колесникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Творчество

«В рамках данной акции студенты педагогических и юридических институтов посетят детские дома, центры помощи детям и приемным семьям, и проведут тематические встречи, на которых расскажут детям об их правах и ответственности, посоветуют, как реализовать эти знания на практике», — рассказала Надежда Колесникова.

Кроме того, юристы и методисты разработали для детей памятку и методические рекомендации. Она подчеркнула, что эта акция нужна для того, чтобы волонтеры были постоянными консультантами и помощниками для таких семей и детей.

Она также добавила, что за время реализации партпроекта с 2013 года число сирот в России сократилось в два раза.

«Мы вели работу по трем направлениям: законодательное сопровождение, финансовое обеспечение и подготовка организационной кадровой реализации. Мы активно работали с приемными семьями, готовили родителей, которые берут сирот. На сегодняшний день мы говорим не о количественном движении, а о качественных процессах. Нужно работать индивидуально и с теми детьми, которые остались в детдомах, это можно сделать», — заключила Надежда Колесникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «России важен каждый ребенок», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. В рамках партпроекта оказываются содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

При активной позиции партпроекта Государственной думой был поддержан законопроект, упрощающий порядок госзакупок для организаций по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.