Сочи, Краснодарский край, 20 октября, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Внедрение новейших цифровых технологий во все сферы общественной жизни, в том числе и в государственное управление, стала темой лекции заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича «Россия: цифровой портрет» для участников ВФМС.

Wfys2017.tassphoto.com Аркадий Дворкович (в центре) во время встречи «Россия: цифровой портрет» в рамках ВФМС

Ключевое место в диалоге заняла тема цифрологизации государственных услуг, предоставляемых населению.

«Сегодня мы работаем по трем основным направлениям: развитие портала «Госуслуги», обратная связь с населением через специализированные сайты и электронный документооборот», — обозначил векторы развития вице-премьер перед участниками и гостями ВФМС.

Помимо вопросов взаимодействия по каналам обратной связи органов власти и населения также обсудили актуальные темы социальной политики и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди в разных регионах. Так, развитие цифровых технологий несет в себе и риски нарастания конфликта поколений, ведь молодые люди буквально живут в цифровом мире.

«Не считаете ли Вы, что мы воспитываем так называемое поколение «большого пальца»?» — спросил один из участников дискуссии.

«Я думаю, что в этом нет ничего страшного. Сегодняшние школьники достаточно развиты в плане цифровых технологий и это хорошо, они получают огромное количество информации, учатся пользоваться ею. Проблема в другом: в том, что они начинают учить своих педагогов, а это уже совсем не правильно», — поделился своим мнением спикер. По сути.

Отвечая на вопрос о возможности введения крипторубля, вице-премьер отметил, что у него «нет уверенности, что именно крипторубль как средство расчета нужен». И в целом, призвал молодёжь не увлекаться криптовалютами. Вместе с тем, по его мнению, данному рынку необходимы некие регулятивные рамки, которые позволят снизить существующие риски.

Также Аркадий Дворкович сообщил, что России есть чем гордиться в плане защитных информационных систем: лаборатория Касперского и поисковая система Яндекс вполне конкурентоспособны на мировом рынке, а лидерами цифровизации стали компания «КАМАЗ» и «Российские железные дороги».

«Я хочу сказать вам только одно: стремитесь делать не только выгодно, но и красиво!» — пожелал Аркадий Дворкович.

В конце встречи он также озвучил адрес своей электронной почты, добавив, что будет рад любым вопросам и с удовольствием продолжит общение с участниками фестиваля.

После лекции он отправился на открытую площадку арены «Ледяной куб» на гала-матч по футболу, в котором также приняли участие генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России Андрей Канчельскис и другие политики, спортсмены и общественные деятели.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

В работе ВФМС принимают участие руководители российских министерств и ведомств.

С участниками ВФМС уже встретился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, принявший участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».

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Кроме того, в дискуссионной программе ВФМС приняли участие Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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