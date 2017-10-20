Киев, 20 октября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Участникам протестных акций у стен Верховной рады в Киеве нужны не реформы, а дестабилизация ситуации на Украине и кровь, заявил 20 октября президент Украины Петр Порошенко во время визита в 10-й мобильный пограничный отряд Госпогранслужбы, сообщает «Укринформ».

ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошенко

По мнению Порошенко, формальные требования протестующих являются всего лишь «дымовой завесой». В действительности митингующие постоянно провоцируют правоохранительные органы.

«Им нужна была кровь», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года украинские СМИ сообщили, что между Петром Порошенко и главой МВД Украины Арсеном Аваковым «произошел скандал». Президент Украины был раздражен тем, что Аваков допустил установку палаток у стен Рады в Киеве. В свою очередь, глава МВД аргументировал отсутствие силового ответа тем, что разгон мог привести к «кровавой драке», поэтому МВД не препятствовало установке платочного лагеря.