Ереван, 20 октября, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Несмотря на то, что спустя три дня после встречи в Женеве президентов Армении и Азербайджана, в ходе которой президенты согласились «принять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения», в зоне карабахского конфликта в результате нарушения перемирия погиб армянский солдат, Ереван заявляет, что выступает за мирное урегулирование конфликта.

Photolure Эдвард Налбандян и Витольд Ващиковский на пресс-конференции в Ереване

«К сожалению, после состоявшейся в Женеве встречи на высоком уровне Баку продолжает свои спекуляции, нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, в результате чего вчера погиб армянский военнослужащий. Мы с главой МИД Польши придерживаемся мнения, что не существует альтернативы исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта», — сказал сегодня, 20 октября, глава МИД Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции в Ереване с главой МИД Польши Витольдом Ващиковским.

Глава МИД Армении сообщил, что в ходе встречи представил своему польскому коллеге совместные усилия Еревана и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на продвижение переговорного процесса на основе принципов международного права — неприменения силы и угрозы силой, равноправия и самоопределения народов, территориальной целостности.

19 октября стало известно об очередном инциденте на карабахо-азербайджанской границе, в результате которого погиб 19-летний армянский военнослужащий.

«19 октября, около 15:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян 1998 г.р.», — говорилось в сообщении пресс-службы министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Глава МИД Армении после саммита в Женеве уже второй раз комментирует обвинение азербайджанской стороны о том, что президент Армении нарушил договорённости и озвучил детали встречи в Женеве.

«После саммита Баку вновь и вновь пытается прибегнуть к дешевым, примитивным спекуляциям, заявляя, будто достигнута договоренность ничего не говорить об урегулировании проблемы после саммита. Очевидно, почему Баку это делает: потому что пытается избежать ответственности за свою деструктивную политику», — заявил глава МИД Армении на 4-ом Армянском форуме Европы в Брюсселе 18 октября.