Кострома, 20 октября, 2017, 19:05 — ИА Регнум. Из 58 организаций, продающих продукты в Костромской области, лишь у одной специалисты не обнаружили нарушений закона. Об этом сегодня, 20 октября, сообщила прокуратура Костромской области.

Pellemagazine.cl Некачественные продукты

Сотрудники надзорного органа совместно с представителями Роспотребнадзора проверили «деятельности 58 хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность».

По результатам проверки наиболее распространенными нарушениями стала продажа продуктов:

с истекшим сроком годности,

без документов, подтверждающих качество,

не имеющих маркировки либо ненадлежащим образом маркированных,

в отсутствие ветеринарных или товарно-сопроводительных документов.

Эти нарушения «выявлены прокурорами 19 районов области в деятельности 37 участников продовольственного рынка».

Еще 6 торговых организаций не смогли предоставить полной и достоверной информации о качестве и безопасности реализуемых пищевых продуктов.

Также сообщается, что продавцы фруктов и овощей не направляли извещения о доставке подкарантинной продукции в управление Россельхознадзора.

В Галиче и Буе обнаружена торговля санкционными польскими яблоками и грушами (суммарно — 100 кг).

Отметим, что по результатам работы Роспотребнадзора за 9 месяцев в результате проверки круп, находящихся в обороте торговых предприятий и госучреждений, изъято 335 партий круп общим весом более 2,2 тонны, с нарушениями: отсутствие документов, подтверждающих их качество и безопасность, обезличенная продукция или реализация крупы с истекшим сроком хранения продукции.

Также ранее Роспотребнадзор сообщал о попытках фальсификации в Костромской области мясомолочной продукции (выявлено в 2% проб).