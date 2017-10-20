Тбилиси, 20 октября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили направляют на выборы в органы местного самоуправления в Грузии 3400 своих наблюдателей, сообщил на брифинге 20 октября вечером один из лидеров «Единого национального движения» Ника Мелия.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

По его словам, наблюдатели от ЕНД будут следить и выявлять все нарушения в ходе выборов, не позволят никому шантажировать избирателей, поэтому народ может свободно сделать свой выбор и избрать ту силу, которая является «силой народа».

Под такой «силой» Мелия имел ввиду собственную партию, ту самую, в период правления которой особенно активно применялись различные методы «предвыборной обработки» избирателей, начиная от денежных «пособий» за участие в тех или иных мероприятиях и кончая предупреждениями и «советами», за кого следует голосовать на выборах. Такой обработкой населения занимались специально выделенные активисты, которые в предвыборный период регулярно навещали курируемых ими граждан.

Сегодня все прежние методы предвыборной борьбы нынешними лидерами ЕНД преданы забвению, и они выступают в роли неутомимых борцов за свободу слова, свободу выбора и волеизъявления избирателей.

«Не бойтесь ничего. Идите на выборы и голосуйте за ту политическую силу, которая близка вам по духу. Не поддавайтесь на шантаж и угрозы. Обманите «Грузинскую мечту», скажите, что вы будете голосовать за ее кандидата, а сами проголосуйте за того, за кого считаете нужным. В кабине никто за вами следить не будет, никто не узнает, за кого вы проголосуете», — обратился Мелия к избирателям.

Значительную часть своего выступления он отвел критике нынешних властей, подчеркнув, что реальным правителем Грузии является олигарх Бидзина Иванишвили и его клан.

«За 5 лет своего правления он (Иванишвили) ни на один лари не повысил пенсию и цинично не собирается повысить ее в 2018 году. Зато он вдвое повысил надбавки и премии для членов правительства. В то время как большая часть населения Грузии живет за гранью нищеты, Иванишвили занят перевозкой деревьев в собственное поместье и присвоением центра Тбилиси за один лари», — подчеркнул политик.

Ссылаясь на свои источники, член ЕНД сообщил, что представители правительства Грузии через своих людей на местах предупредили педагогов школ и детсадов, водителей городского транспорта и сотрудников госучреждений, чтобы те до 12 часов явились на избирательные участки сами, привели с собой всех своих родственников и проголосовали за правящую партию.

«Не поддавайтесь на такие призывы. Никто не увидит, за кого вы будете голосовать. Помните, что вы завтра выбираете будущее страны на следующее десятилетие», — воззвал к согражданам Ника Мелия.

Напомним, что 21 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Население страны будет выбирать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). На участие в местных выборах ЦИК Грузии зарегистрировал 22 политические партии, 5 избирательных блоков и одну инициативную группу. 21 октября в 08:00 в масштабе всей страны откроются 3 644 избирательных участка.