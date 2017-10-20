Ереван, 20 октября, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Уверен, что Армения должна построить новую атомную электростанцию. Об этом сегодня, 20 октября, заявил на пресс-конференции министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян.

Photolure Армянская АЭС

«Совершенно другой вопрос, какой мощности и с помощью каких технологий мы построим новую станцию», — сказал Манукян.

Министр рассказал, что в мире появились новые технологии, которые позволяют строить атомные станции в 50 мВт, которые довольно мобильные, сейсмостойкие и безвредные для окружающей среды.

«По этой технологии мы можем построить АЭС мощностью кратную пятидесяти. 50, 100, 150, 200 мВт и т.д. Это означает, что резко сокращаются инвестиции в строительство новой АЭС и мы получаем возможность построить атомную станцию малой мощности, а потом при необходимости увеличить мощность», — сказал Мартиросян.

По словам чиновника, есть также другая технология, которая позволяет строит атомные станции мощностью 200 мВт.

По словам министра, правительство решит мощность новой АЭС и технологию её строительства в ближайшие два года.

«За ближайшие два года у нас будет научно обоснованная и подтвержденная нашими коллегами из МАГАТЭ оценка того, сколько времени еще можно будет эксплуатировать действующую станцию. В течение двух лет у нас также будут результаты испытания модульного реактора малой мощности, и мы поймем, какие в мире есть новые технологии, которые можно задействовать в Армении», — подчеркнул Манукян.

Говоря о рамочном соглашении Армения-ЕС министр заявил, что не согласен с тем мнением, что в рамочном соглашении Армения-ЕС говорится о закрытии Мецаморской АЭС.

«Станция будет функционировать до тех пор, пока имеет ресурс, и этого ресурса будет достаточно для безопасной и надежной эксплуатации. После она будет отключена и вместо него будет построен новый энергоблок. Это очевидно, это позиция правительства, поскольку развитие атомной энергетики в мирных целях является одним из приоритетов нашего правительства», — отметил министр.

Министр отметил, что правительство неоднократно заявляло о том, что ресурсы действующего энергоблока АЭС не бесконечны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским Союзом», которое планируется подписать в ноябре 2017 г., содержит пункт о закрытии Армянской АЭС.

Текст соглашения 14 октября был опубликован на официальном сайте совета ЕС. Во второй главе соглашения, которая озаглавлена «Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность» говорится, что стороны должны сотрудничать по вопросам энергетики на основе принципов партнерства, взаимной выгоды, прозрачности и предсказуемости.

Сотрудничество должно включать, в частности: «Закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС и скорейшее принятие дорожной карты или плана действий с учетом необходимости заменить её новыми мощностями для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Республики Армения».