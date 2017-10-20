Варшава, 20 октября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. В результате вооружённой атаки в торговом центре Польши погиб один человек, ещё семеро были госпитализированы, 20 октября сообщает Associated Press.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Нападение произошло в районе 15:00 по местному времени в торговом центре VIVO в городе Сталёва-Воля.

Вооружённый ножом мужчина атаковал восемь посетителей торгового центра. Женщина скончалась от полученных ран, ещё семь человек доставлены в больницу.

В полиции заявили, что мужчина нападал сзади, нанося колющие удары в спину. Нападавшим оказался 27-летний местный житель. Он был схвачен одним из покупателей, а затем арестован полицией.

Правоохранительные органы пытаются установить мотив нападавшего. Премьер-министр Польши Беата Шидло взяла расследование происшествия под свой контроль.