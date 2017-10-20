Киев, 20 октября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. С начала октября на Украине начались массовые забастовки горняков госпредприятий «Волыньуголь» (Волынская область) и «Мирноградуголь», «Селидовуголь» (Донецкая область). Поддержать забастовку готовы шахтеры «Лисичанскугля» (Луганская область). Горняки требуют, чтобы государство погасило долги по зарплатам за август и сентябрь. Данную информацию 20 октября подтверждает глава «Независимого профсоюза горняков Украины» Михаил Волынец.

Иван Шилов ИА REGNUM Гройсман и Порошенко

Он сообщил, что в г. Нововолынск (Волынская область) рабочие шахт №1 и №9 «Нововолынская» (входит в состав ГП «Волыньуголь») бастуют с 18 октября. Люди требуют выплатить долги по зарплатам и отставки и.о. директора Григория Бары. Сегодня на предприятие прибыла полиция и новоназначенный и.о. директора шахты «Нововолынская» Бара, но митингующие не пустили его в шахтоуправление.

«Началась забастовка на шахте №9 «Нововолынская». Горняки требуют погасить задолженность по заработной плате за август и сентябрь… Прибыла полиция с Григорием Баром, чтобы представить его трудовому коллективу. Но люди опять его не пускают (в админздание шахты — прим. ИА REGNUM )…», — пишет Волынец на своей странице в Фейсбук.

По данным главы НПГУ, в октябре бастовали горняки шахт «Родинская», «Центральная» и «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» (г. Мирноград). При этом Волынец отметил, что 18 октября бюджетный комитет Рады позволил направить на выплату зарплат шахтеров 306 млн грн. (11,5 млн долл.).

«По объединению, куда входят шахты «Родинская», «Центральная» и «Капитальная», за август выплачено лишь 5%! А уже необходимо платить за сентябрь. На шахте «Капитальная» за август выплачено 10% месячного фонда… Горняки шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» бастуют еще с прошлой пятницы. Вчера бюджетный комитет ВРУ решил вопрос перераспределения средств, что позволит направить шахтерам средства в сумме 306 млн грн. на погашение задолженности по зарплате. Но теперь ждем решения Кабмина и минфина, который должен выделить эти средства. Шахтеры уже не выдерживают такого позорного отношения к ним!» — предупреждает Волынец.

Он также проинформировал, что вчера, 19 октября, горняки 1-й смены шахты «Украина» и шахты «1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» отказались подниматься на поверхность, требуя погасить долги по зарплатам.

По словам профсоюзного лидера шахты «1/3 «Новогродовская» Сергея Павлова, шахтерам обещают до 24 октября выплатить задолженность по заработной плате за август и сентябрь. Если долги не будут погашены, акции протеста будут продлены.

В свою очередь, сегодня, 20 октября, Волынскую область с рабочей поездкой посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Премьер так и не смог назвать сроки погашения задолженности перед горняками и не дал ответ, когда правительство запустит шахту №10 «Нововолынская», которая строится с 1989 года и готова на 90%.

«Это (запуск шахты №10 — прим. ИА REGNUM ) очень важно с точки зрения обеспечения развития угледобывающей отрасли. Несколько недель назад я утвердил стратегию реструктуризации угольной отрасли, которой, к сожалению, не было раньше. Там нужны серьезные средства. Нам нужно больше добывать собственного угля. Мы на Донбассе никогда не покупали уголь, поскольку Донбасс — это Украина. Мы забирали с наших украинских недр наш украинский уголь…», — сказал Гройсман, отвечая на вопрос о забастовке шахтеров и недостройке шахты №10.

По его словам, у правительства нет средств на достройку шахты.

«Что касается тех территорий, где мы сегодня имеем шахты, безусловно, в них надо инвестировать. Ежегодно мы несколько миллиардов выделяем на реструктуризацию шахт и на выплату зарплат горнякам. К большому сожалению, ранее средства не направлялись на реструктуризацию. Они шли на дотации убыточных шахт. Это большой вызов. Думаю, в рамках нового бюджета мы будем предлагать системные решения — каким образом найти источник финансирования и повысить ответственность за достройку шахты. Возможно, будем искать другие механизмы финансирования», — добавил Гройсман.

В свою очередь, 20 октября украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич проинформировал, что переброска активистов депутата Семена Семенченко из Донбасса под стены Рады позволила Украине резко увеличить запасы антрацитового угля.

«Какая интересная взаимосвязь: как только доблестные орлы Семена поползли на Киев, на украинских ТЭС и ТЭЦ нарисовалось за 2 дня (17 и 18) 70 тыс. т. антрацита», — пишет Марунич.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что добыча угля на Украине снижается из-за отсутствия инвестиций.

«В течение многих лет подобная картина была и в угольном секторе — разница между реальной себестоимостью и ценой продажи покрывалась за счет госбюджета через дотации. Но отрасль со временем деградировала, и мы подошли к этапу, когда возник дефицит угля», — сказал Омельченко в комментарии изданию «Обозреватель» 19 октября.

Он добавил, что привязать цену собственного угля к цене на европейских биржах — это правильный шаг перед формированием конкурентного рынка, но сейчас формула «Роттердам плюс» отстает от реальных цен на год.

«Сейчас по Роттердаму цена ниже себестоимости добычи на государственных шахтах Украины. Стоимость украинского угля не может быть ниже импортного паритета. Я думаю, что если такая разница долго будет держаться, инвестиционного ресурса у шахт не будет, и роста добычи угля на Украине не произойдет», — уверен Омельченко.

Напомним, в конце 2016 года нардеп Семен Семенченко и фракция «Самопомощь» стянули в Донбасс радикалов и заблокировали железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. После этого Украина была вынуждена начать закупки угля в США и ЮАР. С 17 февраля 2017 года на Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии.

Как сообщалось, в октябре стало известно, что Польша закупает уголь из ЛНР через Россию. 4 октября министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил факт покупки угля из отдельных регионов Донбасса. Он уточнил, что речь идет о поставке 11 тысяч тонн угля. После этого Украина обратилась к Турции, Польше и другим странам Европейского Союза с просьбой тщательно проверять происхождение углей антрацитовой марки и не покупать топливо из отдельных регионов Донбасса.