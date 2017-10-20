Краснодар, 20 октября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Акции крупнейшего ритейлера «Магнит» упали на 10% к уровню конца июня 2017 года после публикации компанией отчета за третий квартал 2017 года. Об этом свидетельствуют данные «Московской биржи» 20 октября к 17:43 по московскому времени.

Липунов Г.А Магазин «Магнит»

Акции подешевели до 8527 рублей (-9,76%) при объеме торгов 11,553 млрд рублей.

Согласно отчету компании, чистая прибыль «Магнита» в третьем квартале упала на 53,3% до 6,9 млрд рублей. Прибыль за первые девять месяцев 2017 года снизилась на 32,28% до 27,67 млрд рублей.

Компания также понизила прогноз роста выручки до 8—10%, тогда как предыдущий прогноз составлял 9—11%.

Эксперты отмечают, что на рост прибыли ритейлера повлиял ряд факторов: редизайн магазинов, запуск комплекса по выращиванию грибов и открытие новых торговых точек. Аналитики предсказывают, что улучшений в среднесрочной перспективе для «Магнита» не предвидится.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года ФАС возбудила против «Магнита» дело по признакам нарушения «Закона о торговле». По данным ведомства, в договорах с поставщиками продовольственных товаров оказались «установлены различные требования по выплате вознаграждений». ФАС установила, что данная мера создает дискриминационные условия для различных поставщиков.