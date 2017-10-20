Киев, 20 октября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко пообещал до конца года создать специальный антикоррупционный суд, сообщает 20 октября газета «Известия».

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Такое заявление Порошенко сделал в ходе выступления перед пограничниками в Киевской области.

Порошенко рассказал о неком графике создания нового суда, который предусматривает подписание закона о нём до конца текущего года.

По словам Порошенко, Верховная рада должна изучить вопрос финансирования антикоррупционного суда в ходе рассмотрения государственного бюджета на 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, создание специального антикоррупционного суда было заявлено в числе прочих требований митингов и акций протеста, проходящих сейчас в центре Киева.