Бишкек, 20 октября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Представители проживающей на территории Киргизии казахской диаспоры организовали горячий ужин для более чем 300 водителей грузовых автомобилей, стоящих в очереди на киргизско-казахстанской границе возле контрольно-пропускного пункта «Ак Тилек». Об этом сообщило государственное информагентство «Кабар» сегодня, 20 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Члены диаспоры призвали киргизстанцев и казахстанцев не политизировать ситуацию, сложившуюся на рубеже двух республик.

«Мы не могли остаться в стороне от этой временной заминки на границе. Члены казахской диаспоры выражают огромную благодарность премьер-министрам Киргизии и Казахстана за положительные действия в отношении сложившейся ситуации на границе», — говорят члены диаспоры.

Также стало известно, что киргизстанцы тоже не остались в стороне — волонтеры привезли продукты для киргизстанских, казахстанских, российских и других граждан, застрявших на границе, пишет ИА «Zanoza.kg».

Медицинскую помощь и горячее питание для простаивающих на киргизско-казахзстанской границе водителей оказывают, в том числе, и государственные организации Киргизии.

«Международный аэропорт «Манас» оказал помощь министерству чрезвычайных ситуаций Киргизской Республики. Так, были переданы продукты питания для пунктов помощи ожидающим своей очереди. Людям оказывают медицинскую помощь и подают горячее питание», — констатирует пресс-служба аэропорта.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября 2017 года казахстанские пограничники перешли на усиленный режим несения службы на время проведения выборов президента Киргизии. Несколько дней спустя власти Казахстана продлили срок действия этих ограничений, объяснив их операцией по борьбе с террористами, нелегальными мигрантами и контрабандистами.

Это привело к многокилометровым очередям из сотен машин, выстроившихся перед киргизско-казахстанской границей. Ситуация на контрольно-пропускных пунктах остается сложной и поныне.

Правительство Киргизии сообщило о том, что расценивает происходящее как нарушение Казахстаном правил и требований Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации, после чего пожаловалось на руководство соседней республики в Евразийскую экономическую комиссию и в ВТО. Казахстан заявил о безосновательности этих претензий.

Впоследствии, после переговоров премьер-министров Бакытжана Сагинтаева и Сапара Исакова, правительство Казахстана согласилось обеспечить приоритетный порядок пересечения киргизско-казахской границы гражданам с личным багажом, регулярным пассажирским рейсовым автобусам, легковым и порожним грузовым машинам