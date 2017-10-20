Москва, 20 октября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Экспорт российских автомобилей и автомобильных компонентов с начала 2017 года составил $1,8 млрд, а к концу года объем экспорта составит $3 млрд, заявил 20 октября глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Если говорить про автопром — это уже 1,8 миллиарда долларов, включая грузовые, легковые машины, легкокоммерческие, это в том числе автокомпоненты, которые экспортируются с территории нашей страны», — сказал министр.

Он также отметил, что на конец 2017 года в России ожидается рост несырьевого экспорта на уровне 10-15% до $120-125 млрд.

По словам Мантурова, также наблюдается рост экспорта авиатехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2017 года Денис Мантуров заявил, что на фоне роста экспорта российских автомобилей в правительстве рассматривает вопрос о предоставлении льготного кредита на покупку автомобилей иностранными гражданами.