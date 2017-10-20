Горки-9, Московская область, 20 октября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Фонд защиты дольщиков начнёт свои работу с 25 октября 2017 года. Такое заявление сделал журналистам сегодня, 20 октября, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень после совещания у председателя правительства России Дмитрия Медведева по восстановлению прав граждан — участников строительства многоквартирных домов.

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«Фонд защиты дольщиков именно как публично-правовая компания начинает работать с 25 октября этого года», — сказал Мень.

Он пояснил, что отныне застройщики, которые построили новые объекты, пойдут не в страховые компании, а в новый государственный фонд. Теперь дольщики будут под серьезной защитой государства.

24 октября в здании правительства Московской области будут собраны руководители региональных ведомств, которые занимаются строительством. Там им объяснят, как будет работать новый фонд.

Мень тут же пояснил, что, в принципе, новый фонд будет работать по аналогии с Агентством по страхованию вкладов в банковском секторе. Девелоперы должны будут перечислять в этот фонд взносы в размере 1,2% от цены каждого договора долевого участия.

Деньги фонда будут использоваться на завершение объектов, если застройщик не справится с обязательствами. Возглавил фонд генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин считает, что в первый год работы объем фонда составит порядка 4,5 млрд рублей.