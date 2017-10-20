Москва, 20 октября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Министр культуры Владимир Мединский поблагодарил президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) за взвешенное и честное рассмотрение вопроса о научности его диссертации, сообщается 20 октября на странице Мединского в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

Напомним, ВАК по итогам разбирательства дела о докторской диссертации Мединского рекомендовала Министерству образования и науки сохранить за министром культуры РФ степень доктора наук.

«Президиум ВАК более двух часов сегодня разбирал мое «дело о диссертации». Благодарю ученых за взвешенный и честный подход», — указал Владимир Мединский в Twitter.

Минобрнауки по итогам разбирательства оформит соответствующий приказ относительно ученой степени Мединского. Глава ведомства Ольга Васильева сообщила журналистам, что очень рада завершению этой процедуры и поблагодарила Мединского за четкие ответы на вопросы членов президиума ВАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук, хотя министр образования Ольга Васильева изначально утверждала, что диссертация министра культуры РФ плагиата не содержит.