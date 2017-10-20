Киев, 20 октября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Фонду государственного имущества Украины удалось разорвать заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций ПАТ «Укртелеком» (телекоммуникационная компания, крупнейший оператор фиксированной телефонной связи), с компанией ООО «ЕСУ» (принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову). Соответствующий иск ФГИ удовлетворил Хозяйственный суд Киева. Как сообщает 19 октября пресс-служба суда, об этом заявил судья-спикер Хозяйственного суда Роман Бойко.

Ринат Ахметов

Отмечается, что на ООО «ЕСУ» наложена пеня в размере 2,1 млрд грн (более 82 млн долл).

«Удовлетворены исковые требования Фонда госимущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11.03.2011 ОАО «Укртелеком», ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» обязан списать со счета ООО «ЕСУ» пакет акций ОАО «Укртелеком» и взыскана с ООО «ЕСУ» пеня в размере 2 171 169 000 грн, начисленная за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций», — сообщили в суде.

В то же время «112 Украина» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» информирует, что компания «ЕСУ» готовит апелляцию на решение суда. В «ЕСУ» заверили, что судебное решение не повлияет на операционную работу «Укртелекома», в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.

При этом в компании подтвердили, что комиссии ФГИ выявила несоблюдение «ЕСУ» несколько из более чем 50 приватизационных обязательств.

«Учитывая характер претензий ФГИ и их связь с действиями предыдущих владельцев «Укртелекома», ООО «ЕСУ» считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств», — отметили в компании.

Пресс-службы «Укртелекома», System Capital Management и директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко пока не комментируют ситуацию вокруг национализации «Укртелекома». PR-директор «Укртелекома» Михаил Шуранов заявил «Стране», что в вопросе возврата компании в госсобственность еще рано ставить точку, поскольку сейчас есть решение первой инстанции и в силу оно еще не вступило — будет апелляция.

При этом 18 октября на сайте СКМ было размещено заявление генерального директора компании UMG INVESTMENTS (образована СКМ) Андрея Горохова, который отметил, что в украинскую экономику надо инвестировать «осторожно».

"Инвестировать в Украину нужно, но осторожно. Украина — это развивающийся рынок, и на каждом таком рынке есть свои особенности. Для успешных инвестиций нужны локальные профессиональные команды, которые помогут внешнему инвестору учесть все особенности региона», — сказал Горохов.

Он призвал украинских чиновников разработать долгосрочную стратегию развития Украины.

«Инвесторам необходима долгосрочная стратегия развития Украины. Работая в Украине, важно прогнозировать ситуацию на рынке и понимать стратегию роста бизнеса. Инвесторы хотят знать, в какой момент следует продать или купить бизнес. Наработки по стратегии развития страны, которые есть сейчас, — не дают ответ на эти вопросы», — отметил менеджер.

Стоит отметить, что еще в сентябре 2014 года Кабинет министров распорядился передать в государственную собственность телекоммуникационную сеть специального назначения, которая сейчас принадлежит «Укртелекому». Согласно распоряжению правительства от 17 сентября 2014 года № 850-р, передача должна пройти на безоплатной основе. Спецсвязь передается Государственной службе специальной связи и защиты информации в соответствии с условиями приватизации «Укртелекома», утвержденным в 2010 году.

Кроме того, государственные банки «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» требуют через суд взыскать долги с «ЕСУ» в размере 1,1 млрд грн (41,6 млн долл) и 2,83 млрд грн (более 107 млн долл) соответственно. В апреле 2013 года «Укрэксимбанк» купил облигации «ЕСУ» номиналом 2,24 млрд грн (84,7 млн долл). В марте 2017 «ЕСУ» должна была погасить облигации, однако этого не сделала.

Ранее, 29 сентября и.о. главы ФГИ Виктор Трубаров заявил, что в ходе проведенной проверки выявлены нарушения инвестобязательств, которые допустила в «Укртелекоме» компания «ЕСУ».

"По факту продажи «Укртелекома» в инвестиционном договоре были зафиксированы определенные пункты тех обязательств, которые они на себя брали. По итогам проверки, которая проходила начиная с прошлого года, ФГИУ выявил невыполнение этих обязательств, после чего мы перешли в судебную плоскость», — сказал Трубаров.

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «Укртелеком» был приватизирован по заниженной цене, и ведомство готово доказывать это в судебном порядке. В начале 2011 года ФГИ продал «Укртелеком» за 10,575 млрд грн (1,3 млрд долл) ООО «ЕСУ» — украинской «дочке» австрийской EPIC, которая в свою очередь принадлежала пяти физическим лицам — жителям Австрии. Спустя два года, 3 июня 2013 года, компания СКМ купила компанию, которая владеет акциями «Укртелекома». 16 мая 2017 года ФГИУ обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи акций «Укртелекома» от 2011 года.

Компания СКМ — профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.