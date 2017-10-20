Женева, Швейцария, 20 октября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Число жертв чумы на Мадагаскаре достигло 94 человек, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 20 октября сообщает Reuters.

Nasa.gov Вид на остров Мадагаскар с околоземной орбиты

С августа 2017 года в медицинские учреждения Мадагаскара обратились 1 тыс. 153 человека с подозрением на чуму.

Особенностью данной вспышки заболевания является то, что случаи заболевания зафиксировали в основном в городах, а не в сельских районах, как это было раньше.

В большинстве случаев врачи столкнулись с лёгочной формой чумы — крайне опасной, с очень быстрым течением.

ВОЗ поставила на Мадагаскар антибиотики для лечения до 5 тыс. пациентов, около 2 тыс. медицинских работников отслеживают состояние людей, которые контактировали с больными чумой.

Напомним, в период с 2010 по 2015 год в мире от чумы погибли 584 человека, всего было зарегистрировано 3 тыс. 248 случаев заболевания чумой. По данным ВОЗ, риск распространения чумы на Мадагаскаре остаётся очень высоким.