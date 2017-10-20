Владимир, 20 октября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Во Владимире — очередной виток в истории, связанной с проблемами АО «Владимирпассажиртранс», а в частности, троллейбусов. Убытки предприятия, которое принадлежит городу, превышают все лимиты, зарплаты сотрудников падают, а энергетики напоминают о долгах. Городские чиновники заявляют о нерентабельных маршрутах и с завистью смотрят на успехи троллейбусных предприятий в других городах области. Сотрудники предприятия заявляют, что компанию целенаправленно ведут к банкротству.

Marcela Штанги троллейбуса на контактной сети

19 октября издание «Зебра ТВ» сообщило о том, что сотрудники АО «Владимирпассажиртранс» готовы написать коллективную жалобу на сокращение зарплат. По данным издания, около четырех месяцев назад у рядовых сотрудников от зарплаты «отрезали» по 8—10 тысяч рублей. Кроме того, на предприятии ввели штрафы — даже за самое небольшое нарушение сотрудников серьезно ограничивают в деньгах.

Во время встречи сотрудников предприятия с руководством руководитель предприятия Михаил Кулибаба отчитывался о делах акционерного общества перед депутатами горсовета. На заседании комитета депутаты одобрили выделение денег предприятию. Всего в 2017 году «Владимирпассажиртранс получит более 81 млн рублей, сообщает портал «ПроВладимир». По сравнению с 2016 годом содержание предприятия выросло на 40% — тогда из бюджета оно получило всего 57,6 млн рублей. Убытки уже составляют более 30 млн рублей.

Еще одна беда — долги. Сейчас «Владимирпассажиртранс» должен 21,4 млн рублей Владимирскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» за электричество, 9,8 млн рублей различным поставщикам и 16 млн рублей Пенсионному фонду.

Причин такого положения много. В первую очередь, это нерентабельные маршруты, к примеру, №2, №11 и №12, которые приносят убыток в 8,5 млн рублей в год. Во-вторых, изношенный подвижной состав, который обновлялся в последний раз еще в 2009 году. Ну и, конечно, — маршрутная сеть города и дублирование троллейбусных маршрутов частными автобусами. В этой части чиновники хотят опереться на опыт Коврова, где троллейбусы чувствуют себя куда лучше.

«Мы видим, как успешно работает ковровское УТТ. Меня тоже заинтересовало, заинтриговало узнать, в чем разница между нашим предприятием и ковровским. На самом деле, всё очень просто. В Коврове изначально был другой подход к формированию пассажирских перевозок. Практически весь центр города там обслуживает муниципальный перевозчик, а частники — периферию. Созданы все условия, чтобы предприятие было безубыточным», — цитирует издание заместителя главы администрации Владимира Сергея Литвинкина.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году несколько компаний требовали в Арбитражном суде признать «Владимирпассажиртранс» банкротом. В частности, сообщалось, что предприятия должно «Владимирским коммунальным системам» более 35 млн рублей. В конце года над троллейбусами в городе нависла вполне реальная угроза исчезновения. Однако в 2017 году городские власти заявили, что троллейбусы ходить будут.

Напомним, что сложная ситуация с электротранспортом — почти во всех областных центрах ЦФО. К примеру, в Липецке в августе 2017 года троллейбусы все-таки ликвидировали. Причина всё та же — предприятие приносило слишком много убытков.