Тула, 20 октября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. VIII Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» проходит в Туле с 19 по 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле открылась конференция, посвященная возрождению малых городов России

На пленарном заседании участников приветствовал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он отметил, что проблемы малых городов с каждым годом становятся все более актуальными. Их социально-экономический потенциал в нашей стране оказался в значительной мере утрачен. Поэтому сегодня основная задача состоит в том, чтобы в каждом городе появился драйвер развития экономики и социальной сферы в целом.

«Правительство и лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделяют огромное внимание развитию малых исторических городов региона», — сказал Сергей Егоров.

Замгубернатора добавил, что Тульская область — один из самых «богатых» на малые исторические города субъектов России: здесь находятся исторические поселения федерального значения — Крапивна и Белев, а также ряд малых городов — Одоев, Дубна, Алексин, Венев, Богородицк, Епифань, Ефремов, Плавск, Чернь и самый маленький город России — Чекалин (Лихвин).

«При федеральной и региональной поддержке мы реставрируем памятники культуры и архитектуры, восстанавливаем храмы и монастыри, развиваем существующие и создаем новые объекты показа», — подчеркнул Сергей Егоров.

Он также отметил, что масштабные работы запланированы в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля. План подготовки, утвержденный в июне этого года, предусматривает реализацию ряда творческих проектов: культурно-исторических форумов, выставок, пленэров, торжественных праздничных мероприятий. Кроме того, на 17 объектах культурного наследия в малых исторических городах региона должны быть проведены реставрационные работы.

«Важно, что проработана концепция комплексного благоустройства малых исторических городов Тульской области, входивших в состав Большой засечной черты. Она включает в себя работы по очистке рек и благоустройству набережных, созданию нового облика исторических площадей и скверов, реставрацию храмов, решение дорожных вопросов, создание новых тематических экспозиций в музеях по результатам археологических работ, расширение фольклорных центров», — подчеркнул Сергей Егоров.

Директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов зачитал участникам конференции приветственный адрес Министра культуры РФ Владимира Мединского. В нем, в частности, говорится:

«В нынешнем году участников принимает Тульская область — регион с замечательной природой, неповторимым архитектурным обликом, богатым культурным наследием. Отрадно, что за период проведения цикла конференций проделана большая работа в сфере сохранения объектов культурного наследия и возрождения исторических городов и сельских территорий, произошли видимые изменения в лучшую сторону. Однако остаются и проблемы, требующие экспертного обсуждения и выработки путей решения. Искренне убежден, что благодаря общим усилиям и продуктивному диалогу в рамках конференции будут найдены ответы на все насущные вопросы».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель правления ассоциации исторических городов и поселений «Русская провинция» Сергей Рыбаков поблагодарил правительство и губернатора Алексея Дюмина за большое внимание сохранению и развитию малых городов.

«Тульская область могла бы быть локомотивом в развитии малых исторических городов. Думаю, что регион внесет большой вклад в развитие этого движения», — подчеркнул он.