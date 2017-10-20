Горки-9, Московская область, 20 октября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручение в срочном порядке составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов. Об этом Медведев заявил сегодня, 20 октября, на совещании по восстановлению прав участников долевого строительства.

(сс) MichaelGaida Строительство

«Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов», — сказал Медведев.

Он уточнил, что эту работу необходимо провести совместно с руководством регионов, Росреестром и Министерством строительства и ЖКХ. Необходимо срочно оценить готовность и уточнить реестр лиц, которые пострадали в результате деятельности недобросовестных застройщиков.

Главная задача в этом деле — добиться того, чтобы в России не появлялись новые обманутые дольщики. Медведев напомнил, что в октябре 2017 года правительство приняло пакет документов, направленных на решение проблем дольщиков.

Таким образом, по оценкам Медведева, был создан специальный механизм, который должен позволить гарантировать защиту интересов дольщиков в будущем.

«Застройщики, которые привлекают деньги граждан, будут отчислять средства в компенсационный фонд, и уже из этих средств в случае необходимости финансы пойдут на завершение строительства дома, у которого возникли проблемы, или обманутым дольщикам должны будут возвращаться их деньги», — пояснил Медведев.

Также Медведев отметил, что создаваемый компенсационный фонд должен обеспечить гарантию вложений, причем без использования напрямую средств федерального бюджета.

Кроме того, весь этот механизм должен работать в реальности, а не на бумаге, а для этого необходимо, чтобы в компенсационном механизме участвовали добросовестные строительные компании.