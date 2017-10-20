Рим, 20 октября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Найденный в Нью-Йорке фрагмент римской мозаики, которая была частью мостика одного из двух судов императора Калигулы, вернется в Италию. Об этом говорится в заявлении министр культуры Италии Дарио Франческини, которое публикует информационное агентство ANSA 20 октября.

Гигантские корабли Калигулы

Благодаря совместному расследованию карабинеров и полиции США в Италию возвращаются и другие объекты искусства, оказавшиеся за рубежом в результате незаконных раскопок или краж.

Вместе с драгоценным фрагментом мозаики корабля Калигулы (II век н.э.) также две краснофигурные вазы V—IV века до н.э., монеты, древние книги и рукописи вернутся в итальянские музеи. Фрагмент мозаики из серпентизированного мрамора и порфира был украден после Второй мировой войны из музея римских кораблей в городе Неми.

Национальный музей римских кораблей находится в городе Неми на берегу одноименного озера. Римский император Калигула (годы правления: 37−41 г. н.э.) построил на озере виллу и несколько больших барж, которые служили в качестве святилища для поклонения богам, а также для прогулок. После убийства Калигулы корабли были затоплены в озере.