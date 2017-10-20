Москва, 20 октября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская опровергла сообщения СМИ о наличии у неё двойного гражданства. Как заявила депутат агентству Life, единственное имеющееся у неё гражданство — российское.

Паспорт гражданина Украины

«Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда. Я являюсь гражданкой Российской Федерации», — сказала Наталья Поклонская.

По словам депутата, она официально вышла из украинского гражданства 21 марта 2014 года на основе собственного заявления. Соответствующий указ подписал Виктор Янукович, который на тот момент ещё занимал должность президента Украины, хотя и находился в Ростове-на-Дону.

Поклонская также напомнила, что в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2017 года о применении в отношении неё персональных санкций она была указана как гражданка России.

Напомним, ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Киев не лишил Наталью Поклонскую гражданства Украины. Редакция издания привела ответ администрации Петра Порошенко на запрос депутата Верховной рады Сергея Лещенко, из которого следовало, что ни миграционная служба, ни МИД, ни другие украинские ведомства не присылали главе государства представление о лишении гражданства экс-прокурора Крыма.