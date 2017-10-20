Тула, 20 октября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Тульской области приступили к выплате денежных компенсаций сельхозпроизводителям, потерявшим урожай в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 20 октября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Как сообщается, с сегодняшнего дня министерство сельского хозяйства Тульской области начало перечислять денежные средства хозяйствам, пострадавшим от гибели урожая из-за неблагоприятных погодных условий в период уборочной страды 2016 года.

Распоряжение правительства Российской Федерации о предоставлении Тульской области денежных средств из федерального бюджета на компенсацию от потери урожая в сумме более 429 млн рублей было подписано в августе этого года — по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Выделенные деньги поступили в регион в начале этой недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года из-за сложных погодных условий на территории Тульской области была зафиксирована гибель урожая — в регионе даже вынужденно ввели режим ЧС. Тогда же было заявлено, что сельхозтоваропроизводители без поддержки государства не останутся. Всего, по данным облправительства, пострадали 116 хозяйств, общая площадь гибели урожая превысила 39 тыс. га.