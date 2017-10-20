Санкт-Петербург, 20 октября, 2017, 16:24 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» скапливаются очереди из въезжающего автотранспорта, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM. Это связано с искусственным сужением проезда в связи с работами по обновлению дорожного покрытия.

Автомобильная очередь в «Пулково»

«На эстакаде в зоне отправления у централизованного пассажирского терминала до 05 ноября 2017 г. ведутся профилактические работы на дорожном покрытии. Просим учитывать это при планировании пути в аэропорт», — говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте «Пулково».

Как отмечает корреспондент агентства, пробка начинается не доезжая до терминала, почти сразу за шлагбаумом, от момента поднятия которого отсчитывается время пребывания на территории аэропорта. В зависимости от этого определяется бесплатный период пребывания автомобиля в аэропорту или размер оплаты. Напомним, бесплатно в зоне терминала сейчас можно находиться всего 10 минут.

«Почти весь участок kiss-and-fly на втором этаже стоит», — отмечает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о зоне высадки и посадки пассажиров в автотранспорт.

Автомобильная очередь в «Пулково»

Напомним, Санкт-Петербургское управление ФАС потребовало изменить условия парковки в аэропорту «Пулково» у пассажирского терминала до 1 ноября 2017 года, увеличив бесплатный интервал для посадки-высадки пассажиров с 10 до 15 минут, как это сделано в аэропортах Московского авиаузла. Короткий, 10-минутный интервал ввели с 1 июня 2017 года, штраф за нарушение достигал 1 тыс. рублей, позже его снизили до 700 рублей.

«Мы примем во внимание мнение госструктур и общественности. Но решение пока не принято. Не могу пока сказать, что мы изменим систему с 1 ноября», — заявил в конце сентября коммерческий директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта) Евгений Ильин, сообщало ИА REGNUM.