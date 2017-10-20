Рязань, 20 октября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Администрация Рязани планирует вплотную заняться сохранением деревянных домов конца XIX — начала XX вв., расположенных на улицах Салтыкова-Щедрина, Садовой и Семинарской. Как 19 октября сообщила пресс-служба администрации города, областные и городские чиновники провели осмотр 11 домов с деревянной резьбой.

Марина Каширская ИА REGNUM Деревянный дом

«Осмотр был инициирован в связи с обращениями граждан и общественных организаций по вопросу сохранения и восстановления городских объектов, связанных с историей и традициями областного центра», — сообщает пресс-служба мэрии.

После участники рейда обсудили возможные варианты сохранения объектов. В частности, было принято решение составить список «наиболее перспективных с точки зрения туристической привлекательности домов». По каждому из них предложат варианты восстановления и сохранения внешнего облика.

Между тем представители общественных организаций пока не верят мэрии и ее желанию сохранить деревянные дома. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM член регионального отделения ВООПИиК Игорь Кочетков, такие выводы можно сделать из-за непрекращающихся поджогов объектов деревянного зодчества в центре города.

«Если это будет так, то прекрасно, но пока ситуация обратная. Пример: дом по адресу улица Садовая, 14. Там находилась соцзащита, сделали ремонт, после выселили соцзащиту. После в здании был пожар, мы подозреваем поджог. И через какое-то время около здания появилась строительная техника. В мэрии тогда ответили, что в целях антитеррористической безопасности это здание и здание по адресу Садовая, 10 продано строительной компании. Здание конца 19 — начала 20 века. Продажа от 6 сентября с перспективой строительства многоэтажных домов. То есть слова, может быть, и красиво звучат, но пока действий никаких нет», — считает Игорь Кочетков.

Подобная ситуация складывается и с другими домами в центре города. Причина одна — участки привлекательны для строителей.

Деревянные дома в центре Рязани горят уже не первый год. Как сообщало ИА REGNUM, еще предыдущий губернатор региона Олег Ковалев обращал на это внимание. Летом 2016 года Олег Ковалев поручил тогдашнему мэру Рязани Олегу Булекову выяснить, какие строительные компании могут быть заинтересованы в каждом конкретном случае. Также он попросил главу УМВД по Рязанской области тщательно расследовать каждый случай.

Олег Булеков тогда поручил подчиненным «выработать механизм, позволяющий создавать дополнительные зеленые зоны на территориях тех домов, которые ранее пострадали от поджогов».

С приходом нового губернатора Николая Любимова показалось, что ситуация начала налаживаться. В мае Николай Любимов предложил ввести мораторий на строительство зданий в центральной части областного центра. Такое заявление он сделал на заседании правительства.

«Необходимо прекратить точечную застройку в центре, в рекреационных зонах», — сказал тогда Николай Любимов.

Но затем глава области решил, что запрещать строительство в районах города — непродуктивно.

Напомним, что сейчас также странная ситуация складывается вокруг разработки новых правил застройки исторического центра Рязани. Правила, которые применяются сейчас, были приняты еще в 1986 году. Власти уверены, что они устарели. Однако активисты выступают против новых правил. По мнению защитников памятников, новый проект пролоббирован застройщиками. Представители общественных организаций заявляют, что в нем повсеместно увеличивается этажность зданий, а охранные зоны объектов культурного наследия сокращаются до границ самих памятников.