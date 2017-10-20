Киев бьют со всех сторон за «языковое гестапо»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Страх и ненависть: Жители Литвы больше всех боятся России;
- Первое официальное: Вашингтон признал использование террористами химического оружия в Сирии;
- Языковой барьер: Кишинёв готовит декларацию по украинскому закону об образовании;
- Бояться нечего: Балтийская АЭС не угрожает Польше и Литве;
- Преодолеть пропасть: вернутся ли прямые выборы главы в Дагестан.