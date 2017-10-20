Ярославль, 20 октября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Ярославское УФАС поймало чиновников на дискриминации частной «Скорой помощи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Pixabay.com Скорая помощь

В Ярославле с начала с 2010 года работает частная «Скорая медицинская помощь».

ООО «Эксперт-Услуги» является единственной частной организацией, которая действует на территории города Ярославля на рынке услуг оказания скорой медицинской помощи за счет средств ОМС. Все остальные учреждения-конкуренты подведомственны департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области.

В конце прошлого года ООО «Эксперт-Услуги» обратилось в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области с предложением обслужить в 2017 году 3200 вызовов. Однако частники получили отказ.

Ранее Ярославское УФАС России уже рассматривало дело о различных способах, размерах и порядке оплаты одних и тех же услуг для государственной и частной скорой помощи. Однако теперь комиссия по разработке территориальной программы ОМС вообще не позволила частной компании оказывать услуги скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Основания для отказа выделения финансирования не соответствуют действующему законодательству.

«Действуя в интересах государственных учреждений здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации региона, стороны отказали в предоставлении финансирования ООО «Эксперт-услуги». Членам Комиссии выдано предписание о внесении изменений в Тарифное соглашение в части выделения ООО «Эксперт-Услуги» объемов оказания скорой медицинской помощи на 4 квартал 2017 года и 2018 год и недопущения впредь дискриминационных подходов при принятии решений о выделении медицинским организациям независимо от их организационно-правовой формы объемов оказания скорой медицинской помощи в рамках программы», — прокомментировал врио руководителя Ярославского УФАС России Иван Паутов.

Комиссия Ярославского УФАС установила, что стороны соглашения допустили нарушение закона о защите конкуренции. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ярославской области, филиалу ООО «РГС-Медицина» «Росгосстрах-Ярославль-Медицина», АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед» (в лице Ярославского филиала) выдано предписание, материалы дела переданы должностному лицу Ярославского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.